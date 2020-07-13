Son dakika: Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi...

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından bir son dakika açıklaması da Almanya'dan geldi. Reuters'in servis ettiği bilgiye göre; Alman hükümeti yetkilileri konunun UNESCO'ya bildirilmesi gerektiğini söyledi.
Alman hükümetinden bir sözcü Almanya'nın bu "eser" hakkında alınan kararların yakından takip edileceğini ifade etti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü dünya kültür varlıkları listesindeki bir yapıda yapılacak değişiklikten önce UNESCO nezdinde istişare yapılması gerektiğini ama böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etti. İki sözcü de olağan basın toplantılarında bu konuyu ele aldılar.