Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi...

: ile ilgili bir açıklama da 'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi...

haberi: 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Camii, Danıştay'ın kararı sonrası yeniden ibadete açıldı. Kararın ardından dünyanın farklı ülkelerinden değerlendirmeler gelirken, son açıklama 'dan geldi. Reuters'in aktardığına göre; Alman hükümeti, "UNESCO'ya haber verilmeliydi" dedi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 15:21 Son Güncelleme: 13.7.2020 15:40 ABONE OL
Son dakika: Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi...

'nın yeniden ibadete açılmasının ardından bir açıklaması da 'dan geldi. Reuters'in servis ettiği bilgiye göre; Alman hükümeti yetkilileri konunun UNESCO'ya bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika: Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi...

Alman hükümetinden bir sözcü 'nın bu "eser" hakkında alınan kararların yakından takip edileceğini ifade etti.

Son dakika: Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi...

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü dünya kültür varlıkları listesindeki bir yapıda yapılacak değişiklikten önce UNESCO nezdinde istişare yapılması gerektiğini ama böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etti. İki sözcü de olağan basın toplantılarında bu konuyu ele aldılar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA