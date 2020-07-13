Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı 13 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısı...

Corona virüsü vaka sayısı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 13 Temmuz tarihli corona virüsü tablosu da, milyonlar için merak konusu oldu. Normalleşme süreci ile bilikte, ikinci dalga olarak değerlendirilen yeni bir artış yaşanmıştı. Ancak Anadolu'daki artışların, hala birinci dalgaya ait olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, bugünkü corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? İşte, merak edilenler ve Bakanlık tarafından açıklanan son verileri...

13 TEMMUZ BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum değerlendirmelerinde son üç gün içerisinde ülkemizdeki entübe hasta sayısının en yüksek olduğu iller sırasıyla şöyle açıklandı. İlk sırada vakaların en yüksek olduğu İstanbul bulunurken ardından Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya takip ediyor.