Son dakika haberler: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Bu çok yanlış' diyerek uyardı: Bulaş mesadesi artar...

Koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Latin Amerika'da işler çığrından çıkmış durumda. Aralık ayında resmi olarak bildirilen virüs dünya genelinde 13 milyon kişiye bulaştı. Ölü sayısı da, vaka sayısı da her gün süratle artıyor. Uzmanlar aşı ve ilaç bulunana kadar tek çözümün maske ve mesafe olduğunu söylüyor. Hijyen de virüsten korunmak için bir diğer yol. Ancak dünya genelinde maske ve mesafeye riayet edilmediğini gözler önüne seren birçok görüntü her gün ortaya çıkıyor. Türkiye'de de maske ve mesafe kurallarını hiçe sayanların sayısı hiç de az değil. Maske zorunluluğuna rağmen kuralları tam olarak uygulamayanlar abir uyarı da Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den geldi. Özlü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.