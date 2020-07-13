Son dakika haberler: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Bu çok yanlış' diyerek uyardı: Bulaş mesadesi artar...

Koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Latin Amerika'da işler çığrından çıkmış durumda. Aralık ayında resmi olarak bildirilen virüs dünya genelinde 13 milyon kişiye bulaştı. Ölü sayısı da, vaka sayısı da her gün süratle artıyor. Uzmanlar aşı ve ilaç bulunana kadar tek çözümün maske ve mesafe olduğunu söylüyor. Hijyen de virüsten korunmak için bir diğer yol. Ancak dünya genelinde maske ve mesafeye riayet edilmediğini gözler önüne seren birçok görüntü her gün ortaya çıkıyor. Türkiye'de de maske ve mesafe kurallarını hiçe sayanların sayısı hiç de az değil. Maske zorunluluğuna rağmen kuralları tam olarak uygulamayanlar abir uyarı da Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den geldi. Özlü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ÖZLÜ'DEN MASKESİNİ İNDİREREK KONUŞANLARA UYARI
Bilim Kurulu Üyesi Özlü Twitter'dan yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:
Bazı kişilerin konuşmak istediklerinde maskeyi çenelerinin altına indirdiklerini ve birbirlerine yaklaştıklarını gözlemliyorum. Sanırım maske varken rahat konuşamıyorlar veya seslerinin karşıya ulaşmayacağından endişeleniyorlar.
Oysa bu virüs, konuşurken etrafa saçılıyor. Bu çok yanlış. Özellikle konuşurken ağzın kapalı olması ve mesafenin korunması gerekiyor. Yüksek sesle, bağırarak konuşulursa, damlacıkların sayısı, büyüklüğü ve saçıldığı mesafe artabilir.
Yüz yüze, maskesiz ve bağırarak konuşmak, konuşurken 2 metrelik mesafeyi koruyamamak bulaşma için en uygun koşullar.
Virüs hatayı affetmiyor ve her fırsatı değerlendirip bulaşmaya, hastalandırmaya ve öldürmeye devam ediyor. Dikkatli olalım.