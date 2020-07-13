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: Üyesi , 'Bu çok yanlış' diyerek uyardı: Bulaş mesadesi artar...

haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi Twitter hesabından çok önemli bir uyarıda bulundu. Özlü, konuşurken maskesini açanlara seslendi, "Özellikle konuşurken ağzın kapalı olması ve mesafenin korunması gerekiyor. Yüksek sesle, bağırarak konuşulursa, damlacıkların sayısı, büyüklüğü ve saçıldığı mesafe artabilir." dedi. Özlü, uyarılarını çarpıcı ifadelerle sürdürdü. İşte Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü'nün dikkat çeken açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:18 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:27 ABONE OL
Son dakika haberler: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Bu çok yanlış' diyerek uyardı: Bulaş mesadesi artar...

Koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Latin Amerika'da işler çığrından çıkmış durumda. Aralık ayında resmi olarak bildirilen virüs dünya genelinde 13 milyon kişiye bulaştı. Ölü sayısı da, vaka sayısı da her gün süratle artıyor. Uzmanlar aşı ve ilaç bulunana kadar tek çözümün maske ve mesafe olduğunu söylüyor. Hijyen de virüsten korunmak için bir diğer yol. Ancak dünya genelinde maske ve mesafeye riayet edilmediğini gözler önüne seren birçok görüntü her gün ortaya çıkıyor. Türkiye'de de maske ve mesafe kurallarını hiçe sayanların sayısı hiç de az değil. Maske zorunluluğuna rağmen kuralları tam olarak uygulamayanlar abir uyarı da Koronavirüs Üyesi 'den geldi. Özlü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberler: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Bu çok yanlış' diyerek uyardı: Bulaş mesadesi artar...

ÖZLÜ'DEN MASKESİNİ İNDİREREK KONUŞANLARA UYARI

Üyesi Özlü Twitter'dan yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

Bazı kişilerin konuşmak istediklerinde maskeyi çenelerinin altına indirdiklerini ve birbirlerine yaklaştıklarını gözlemliyorum. Sanırım maske varken rahat konuşamıyorlar veya seslerinin karşıya ulaşmayacağından endişeleniyorlar.

Son dakika haberler: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Bu çok yanlış' diyerek uyardı: Bulaş mesadesi artar...

Oysa bu virüs, konuşurken etrafa saçılıyor. Bu çok yanlış. Özellikle konuşurken ağzın kapalı olması ve mesafenin korunması gerekiyor. Yüksek sesle, bağırarak konuşulursa, damlacıkların sayısı, büyüklüğü ve saçıldığı mesafe artabilir.

Son dakika haberler: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Bu çok yanlış' diyerek uyardı: Bulaş mesadesi artar...

Yüz yüze, maskesiz ve bağırarak konuşmak, konuşurken 2 metrelik mesafeyi koruyamamak bulaşma için en uygun koşullar.

Virüs hatayı affetmiyor ve her fırsatı değerlendirip bulaşmaya, hastalandırmaya ve öldürmeye devam ediyor. Dikkatli olalım.

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Son dakika haberler: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Bu çok yanlış' diyerek uyardı: Bulaş mesadesi artar...
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