Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'İzin vermeyiz' diyerek uyarmıştı! Harekete geçildi...

İstanbul'da en çok Silivri ve Çatalca'da tarım arazisi bulunuyor. Bölgede bir yılı aşkın süre önce el değiştiren ve üzerine konut yapılan araziler, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tek tek tespit edildi. Söz konusu arazilerde bulunan konutlar imar izni olmadığı için kaçak sayılıyor ve yıkılıyor. Arsaların büyük bir çoğunluğu ise "hobi bahçesi" yapmak amacıyla alınıyor ancak üstüne prefabrik veya betonarme konut inşa ediliyor. Tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri belediye ekipleri tarafından yapılıyor.