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Trabzon merkezli 3 ilde "patates hat" operasyonu

Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 16:28 ABONE OL
Trabzon merkezli 3 ilde patates hat operasyonu

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye üye olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" üzerinden kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Trabzon, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, aktif görevde öğretmen, ev hanımı ve öğrencinin bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Söz konusu 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Trabzon merkezli 3 ilde "patates hat" operasyonu
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