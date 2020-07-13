‘Yine olsa bastonumla çıkar göğsümü siper ederim’

Darbe girişimi gecesinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde ayağından 3 kurşunla vurulan gazi olan Mustafa Zorova (74), bugüne kadar 45 ameliyat geçirdi. Zorova, Ankara'daki evinde "Hainler, gerçi cesaret edemezler ya 15 Temmuz tekrar yaşanırsa acılarımı unutur bastonumla yeniden yola çıkarım. Hiç korkmam, beni öldürecekler diye. Yine göğsümü siper yaparım Türkiye Cumhuriyeti'ne. Allah, Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Benim bir bacağım vurulmuş, kopmuş önemli değil. Devletimiz ayakta ya önemli olan o" dedi.