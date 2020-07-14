15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlum zırhlı araçtayken bomba atılmış

"ONLAR AMERİKADA'Kİ EBU CEHİL'İN ASKERİ"

Baba İsmet Ergüven ise Niyazi'nin vatanına, bayrağına, dinine, diyanetine sağlam ve inançlı biri olduğunu söyledi. Niyazi ile her zaman gurur duyduğunu belirten baba Ergüven, "Çocukluğunda polis olmayı isterdi. Son sınıftayken 'Baba ben polisliği istiyorum' dedi. Ben de 'Tamam oğlum istediğin bölümü seç. Ne olacaksa o olur. Sen zannetme ki illa polis ölecek diye bir kural yok. Allah sana onu yazdıysa orada da verir, yolda da verir' dedim. 15 Temmuz'da da şehit oldu. Hain hainliğini her zaman yapacak. Onlara Allah o işi vermiş, onlar hainliğini yapacak. Bizim çocuklara da şehadeti vermiş, onlarda şehadetliğini yapacak. O hainlere, şerefsizlere ne denilebilir ki? Onlar zaten Ebu Cehil'in askerleri olmuşlar. Amerika'da Ebu Cehil var. Ona inanmış, onu sevmişler çare yok. Vatanını, bayrağını inkâr eden bir insana ne dersin ki, ne söyleyebilirim ona ki? Hain, haindir. Adı üstünde hain. Ebu Cehil askeri. Hamdolsun 15 Temmuz'da aynı Peygamber Efendimizin zamanındaki gibi silahı, topu, tüfeği yokken tankın önüne gidip savaştılar. Yaralandılar, şehit oldular, gazi oldular. Benim asker kıyafetini giymiş, benim silahımla, benim uçağımla benim çocuklarımın üstüne, kendi kardeşlerinin üstüne bomba attılar. Bunlara daha ne söylenir ki? Vatan haini" dedi.