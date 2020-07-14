15 Temmuz’da demokrasi tarihi yeniden yazıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sürerken düzenlediği basın toplantısında şu mesajları verdi:Fransa'dan Libya politikasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye yönelik saldırıların sebebini biliyoruz. Orada bir oyun oynamaya çalıştılar. Kendilerine göre ince bize göre sinsi bir oyun oynamaya çalıştılar.Tarihimiz açısından hiçbir zaman unutmamamız gereken 15 Temmuz işgal girişimi, milletimizin topyekün direnişinin sembollerinden bir tanesidir. 15 Temmuz dünyada demokrasi tarihini yeniden yazdıracak kadar şanlı bir direniştir. Sahiplenilmiş, bedeli ödenmiş, hak edilmiş bir demokrasimiz var. O gün FETÖ'nün ülkemizi işgal etmesine, sapık bir dini rejim kurmasına bütün millet topyekün direnmiştir.(Ayasofya'nın cami olması) Bu kararın çıkması kuşkusuz egemenlik haklarımızın doğal bir neticesidir. Türkiye kendi mülkiyetinde olan mekanın nasıl kullanacağına kendisi karar verir. Ayasofya'nın evrensel bir anlamı var. UNESCO'nun listesinde, "Acaba korunacak mı" deniyor. Tabii ki korunacak. ANKARA