O GÜNÜN ŞAHİTLERİNDEN TÜRKİYE'NİN YARINLARINA; BİZ81İZ

Bugüne kadar 15 Temmuz Destanı'nı konu alan birden fazla film ve belgesel çekimi gerçekleştirildi. Şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları; minnetle yoğrulmuş, gönül işçiliği ile hazırlanan şiir dizelerine taşındı. Tankın karşına dağ gibi dikilen cesaret erlerinin fotoğrafları paylaşıldı. O gün yaşanılan olaylar aziz milletimizin hafızasında unutulmayacak bir yer edindi. Milli iradeye sahip çıkma gayesiyle meydanlara koşan vatandaşlarımızın arkasında; evinde, hastanede, köyünde ellerini semaya açıp milletin kesin zaferi için dua eden milyonlarca vatandaşımız da vardı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı destekleriyle, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından hazırlanan BİZ81İZ Dijital Hafıza Projesi; 15 Temmuz'da meydanları dolduranlar ile ellerini semadan ayırmayanların hislerine tercüman olacak, o gün yaşananları Türkiye'nin yarınlarına aktaracak.

81 il BİZ81İZ projesinde buluşuyor! | Video

PROJEYE YOĞUN BİR KATILIM BEKLENİYOR

15 Temmuz'da verilen destansı mücadele ve Türkiye'nin demokrasi zaferi, bizzat şahitlerinin anlatımıyla dünyanın dört bir yanına aktarılacak. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da projeye katılarak yaşadıklarını Türkiye ve dünya ile paylaşabilecek. Yoğun bir katılımın beklendiği projeye video gönderimleri internet sitesinin yayına girmesiyle başlayacak.

"15 TEMMUZ VE HİSSETTİKLERİNİZ"

Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan herkes "15 Temmuz ve Hissettikleriniz" temalı bir video çekerek bu anlamlı projeye katılabilecek. Proje kapsamında gönderilen videolar o günün şahitleri ile Türkiye'nin gelecek yarınları arasında dijital bir köprü vazifesi görecek. Projeye bir yıl boyunca video gönderilebilecek. Bir yılın sonunda biriken videolar gerekli görüldüğü taktirde dünya dillerine de çevrilecek.

15 TEMMUZ VE TOPLUMSAL HAFIZA

BİZ81İZ Projesi'yle ilgili olarak; KADEM Yönetim Kurulu Başkanı; Saliha Okur Gümrükçüoğlu şunlara değindi: "BİZ81İZ Projesi toplumsal hafızayı diri tutabilmek ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere taşıyabilmek amacıyla hazırlandı. Bununla birlikte o gün dışarıya çıkamayan vatandaşlarımız oldu. Kimisi hasta yatağındaydı kimisi de köyünde. O vatandaşlarımız ne hisseti, ne düşündü? Bizzat kendilerinden dinleyeceğiz. Projenin internet sitesi 14 Temmuz'da yayına girecek ve herkesin kullanımına açılacak. Türkiye'nin 81 ilini BİZ81İZ Projesi'ne katılmaya davet ediyoruz." Proje detaylarına www.biz81iz.com internet adresinden ulaşılabilir.