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'da 131 bin 288 uyuşturucu etkili hap ile 17 sikke ele geçirildi

'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 131 bin 288 uyuşturucu etkili hap ile 17 sikke ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:30 ABONE OL
Adana'da 131 bin 288 uyuşturucu etkili hap ile 17 sikke ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kolilerde yeşil reçeteyle satılması gereken 131 bin 288 uyuşturucu etkili hap bulundu.

İkamette yapılan detaylı aramada, çeşitli dönemlere ait 17 sikke ile 22 av tüfeği fişeği, şarjör ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 670 lira ele geçirildi.

Polis, şüpheliler Serkan E. ile (38) ile Ahmet Yaşar Ç'yi (26) gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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Adana'da 131 bin 288 uyuşturucu etkili hap ile 17 sikke ele geçirildi
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