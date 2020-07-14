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Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz açıklaması:

Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendilerine 'cülerin kullandığı tankların güvenli bölge oluşturduğuna bakmadan, FETÖ'nün öldürmek istediği Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklarını sanıyorlar." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 19:23 Son Güncelleme: 14.7.2020 19:46 ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz açıklaması:

Çelik, Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Kim ki Cumhurbaşkanımızla 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nı aynı cümlede kullanma gibi ahlaksız bir iftira siyaseti yapıyorsa, ona dikkat edin." değerlendirmesini yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bunu yapan, FETÖ'yü aklamaya doğrudan cesaret edemediğinden, bu ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur. Kendilerine FETÖ'cülerin kullandığı tankların güvenli bölge oluşturduğuna bakmadan, FETÖ'nün öldürmek istediği Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklarını sanıyorlar. Bu yaklaşıma kim sahipse FETÖ'ye mazeret üretme merkezi haline gelmiştir. FETÖ'cüler Cumhurbaşkanımızı öldürmeye teşebbüs ederken, FETÖ'cülerin kullandığı tankların kendilerine neden güvenli geçiş koridoru oluşturduğu ile yüzleşsinler."

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz açıklaması:
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