Aydın'da uyuşturucuya geçit yok! Bir haftada 54 operasyon yapıldı

Aydın'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Edinilen bilgiye göre; 6-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 olayda 75 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında, 204 kök kenevir, 33 gram kubar esrar, 215,48 gram esrar, 7,48 gram toz esrar, 121,29 gram eroin, 59,80 gram metamfetamin, 48,15 gram kokain, 25 adet sentetik ecza ve 1,41 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.