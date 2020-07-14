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Merak konusuydu diyanet açıklamayı yaptı! Ayasofya'daki mozaikler ne olacak?

: Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:58 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:11 ABONE OL
Merak konusuydu diyanet açıklamayı yaptı! Ayasofya'daki mozaikler ne olacak?

Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.

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Merak konusuydu diyanet açıklamayı yaptı! Ayasofya'daki mozaikler ne olacak?
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