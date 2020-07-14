Merak konusuydu diyanet açıklamayı yaptı! Ayasofya'daki mozaikler ne olacak?

Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.



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