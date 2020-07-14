Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Erdoğan’ın öngörüsü tarihe yön veren karar

Erdoğan’ın öngörüsü tarihe yön veren karar

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Erdoğan’ın öngörüsü tarihe yön veren karar
15 Temmuz gecesi en büyük mücadelelerden biri de Meclis'te verildi. Milletvekillerinin hain darbe girişimi başladıktan sonra TBMM'ye girebilmesini sağlayan ise daha önce Meclis'in kampusu içinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı "taburun" buradan çıkartılması oldu. Tabur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Cemil Çiçek'in Meclis Başkanlığı döneminde 2011 yılında Meclisten ayrıldı, yerine polis geldi. Çiçek, "Tersi olsaydı oraya kimse giremez ve o toplantı yapılamazdı... Her darbe sonrası ilk kapatılan kurum Meclis'ti ama O Gece açık kaldı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’ın öngörüsü tarihe yön veren karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA