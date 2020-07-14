Erdoğan’ın öngörüsü tarihe yön veren karar

15 Temmuz gecesi en büyük mücadelelerden biri de Meclis'te verildi. Milletvekillerinin hain darbe girişimi başladıktan sonra TBMM'ye girebilmesini sağlayan ise daha önce Meclis'in kampusu içinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı "taburun" buradan çıkartılması oldu. Tabur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Cemil Çiçek'in Meclis Başkanlığı döneminde 2011 yılında Meclisten ayrıldı, yerine polis geldi. Çiçek, "Tersi olsaydı oraya kimse giremez ve o toplantı yapılamazdı... Her darbe sonrası ilk kapatılan kurum Meclis'ti ama O Gece açık kaldı" dedi.