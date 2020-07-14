Esenler 15 Temmuz'da nöbette

Esenler Belediyesi, FETÖ mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde anma programı düzenliyor. Program kapsamında ilk olarak Esenler'de vatan uğruna canını vermiş şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilerek şehitlerin ruhu için dualar okunacak. Ardından 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilere ev ziyareti yapılacak.

Dörtyol Meydanı'nda düzenlenecek "Şehitlerimiz İçin Dua Buluşması", Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp 15 Temmuz'u konu alan belgesel gösterimi ile devam edecek. Programda vatan sevdalıları, ellerini şehitler için semâya kaldırıp hep birlikte dua edecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı olarak verileceği programa, 15 Temmuz gazileri de katılacak. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'nde, saat 04.00'e kadar saat başı 50'şer kişi nöbet tutacak.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Kaymakamı Adil Karataş'ın ve 15 Temmuz gazileri Mustafa Aras, Hakan Akın, Fatih Oğuz Güler ve Sinan Aktaş'ın katılacağı 15 Temmuz etkinliklerine, basın kuruluşunuzu temsilen bir arkadaşımızı da aramızda görmekten mutluluk duyarız.