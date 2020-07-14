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Görevden alınan 'li Başkanı tutuklandı

'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Başkanı , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 00:34 Son Güncelleme: 15.7.2020 00:35 ABONE OL
Görevden alınan HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından Yaşar ve belediyenin eski yöneticilerinden HDP'li Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt, cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınarak tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar

Yaşar, mahkemece tutuklanırken, Alpaslan, Arslan ve Bozkurt da yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY
HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ve belediyenin eski yöneticilerinden Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınmış, Yaşar'ın yerine Kaymakam Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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Görevden alınan HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
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