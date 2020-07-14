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'ndan 'a özel film

'nca Demokrasi ve dolayısıyla 'Milat' isimli özel film hazırlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 13:41 ABONE OL
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel film

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin dünya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan film hazırlandı. Filmde, yabancı okulda ders veren eğitimci, dünya tarihinde halkın direnciyle engellenmiş darbe girişiminin olmadığını söylerken, dersi dinleyen öğrenci ise 15 Temmuz'da Türklerin tarih yazarak, darbe girişimini önlediğini anlatıyor. Görüntülerde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan olaylardan da görüntüler yer alıyor.

İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz paylaşımı! "Dünya demokrasileri için milat" | Video



İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından filmi paylaşarak, "Aziz milletimiz 15 Temmuz'da hain darbe girişimini engelleyerek tarih yazdı. O gün fert fert demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü canlarımız pahasına savunduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, millet olarak kazandığımız zaferin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

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İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel film
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