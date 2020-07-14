İmar planlarında cami ve külliye olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, AK Parti ve MHP grupları, Ayasofya'nın imar planlarının "Ayasofya Camisi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesini teklif etti. İBB Meclisi toplantısında, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nin imar plan değişikliği gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ayasofya'nın imar planlarının "Ayasofya Camisi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesine ilişkin teklifin sunulmasından önce Meclis'i bilgilendirdi. Ardından söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol, AK Parti ve MHP gruplarının Ayasofya'nın planlarının "Ayasofya Camisi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesi teklifini okudu. Teklif, İmar Komisyonu'na havale edildi. Bu arada İBB Meclisi'nde grubu bulunan partilerin ortak imzasıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alandaki belediyeye ait hisselerin borçları karşılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na satılması teklif edildi. AA