Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Şehitleri Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 adet metal dişli içerisinde 24 paket halinde toplam ağırlığı 24 kilogram gelen Afyon Sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 66 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:29 Son Güncelleme: 14.7.2020 10:36 ABONE OL
İstanbul Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 11 Temmuz günü saat 09.15 sıralarında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'nda gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 4 adet metal dişli içerisinde 24 paket halinde toplam ağırlığı 24 kilogram gelen Afyon Sakızı ele geçirildi.

Operasyonda, M.E. (66) isimli şüpheli şahıs yakalanırken, konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA