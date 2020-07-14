İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 11 Temmuz günü saat 09.15 sıralarında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'nda gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 4 adet metal dişli içerisinde 24 paket halinde toplam ağırlığı 24 kilogram gelen Afyon Sakızı ele geçirildi.
Operasyonda, M.E. (66) isimli şüpheli şahıs yakalanırken, konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu | Video