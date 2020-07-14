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'ta 'nün "akademisyen yapılanması"na yönelik operasyonda 2 tutuklama

'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "akademisyen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 13:56 ABONE OL
Kars'ta FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün "akademisyen yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kafkas Üniversitesinde görevli Dr. öğretim üyesi V.G, H.B, E.İ.K. ile araştırma görevlisi A.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen akademisyenlerden A.K. ve V.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kars'ta FETÖ'nün "akademisyen yapılanması"na yönelik operasyonda 2 tutuklama
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