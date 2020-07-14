Külliye'de 15 Temmuz anması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'un yıl dönümünde anma töreni düzenleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, 14 Temmuz gecesi televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluşuyor.
Milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle yeniden yazıldı.
Fahir Atakoğlu'nun bestelediği notalar Türkiye ile buluşuyor.
İşte o konser