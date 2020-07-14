LGS sonuçları perşembe günü açıklanacak

MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran 2020 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın sonuçlarının 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada sınava ilk oturumda 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını, bir önceki döneme göre sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleştiğini kaydetti. Salgın koşullarına rağmen sınavın sorunsuz şekilde uygulandığını belirten Selçuk, soru iptalinin olmadığını, sonuçlarla birlikte aynı gün Tercih Kılavuzu'nun da açıklanacağını söyledi. ANKARA