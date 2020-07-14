Son dakika: CHP'li belediyeye büyük isyan: Susuzluktan öleceğiz...

Köylü olarak çok mağdur olduklarını ifade eden İsmail Avcı ise, "Evlerimizde 10 gündür sular akmıyor. Tankerle su getiriyorlar depoya boşaltıyorlar ama diyelim ki tankerle 20 ton su geliyor. 20 ton suda zaten 3 haneye gidiyor. O su bile gelmiyor. Tankerle boşaltılan su borularda kalıyor. Hiç kimse o sudan faydalanamıyor. Ben sabahtan beri üçüncü gelişim buraya. Akşama kadar daha kaç kere geleceğiz belli değil. Süt güğümlerinle evimize su taşıyoruz" diye konuştu.