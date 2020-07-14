SON DAKİKA: Etkisiz hale getirilen hainlerin silahları 4 olayı aydınlattı!

Edinilen son dakika bilgisine göre, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda bir taraftan teröristler etkisiz hale getirilirken diğer taraftan ele geçirilen silah ve mühimmat üzerinde yapılan incelemeler, hainlerin katıldıkları kanlı eylemleri de açığa çıkarıyor.

İNCELEMELER TAMAMLANDI

Kars İl Jandarma Komutanlığınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde Çemçe Madur alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi sonrasında teröristlere ait ele geçen silahların balistik incelemesi tamamlandı.

O SALDIRILARIN FAİLLERİ

Teröristlerin, 20 Kasım 2014'te Erzurum Tekman ilçesi Hacı Ömer Mahallesi'nde 76 yaşındaki Mustafa Bingöl, 6 Temmuz 2015'te Muş Bulanık İlçesi Esen Tepe Mahallesi'nde 4 çocuk babası Veysel Çalı ve 22 Haziran 2019'da Kars Kağızman İlçesi Yankıpınar köyü Kırkpınar mevkisinde çobanlık yapan 53 yaşındaki Süleyman Gülderen'i öldürdükleri ortaya çıktı.

Hainlerin söz konusu silahlarla 4 Ağustos 2015'te Şırnak Geçitboyu ve Balveren köyleri arasında yol araması yapan birliğe saldırdıkları ve Jandarma Er Kadir Akpınar ile Güvenlik Korucusu Hasan Akyol'un yaralanması, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar ve Jandarma Er Abdulkadir Pektaş'ın şehit edilmesi olayının failleri oldukları da tespit edildi.

Son dakika: MSB duyurdu: 4 YPG/PKK'lı terörist gözaltına alındı