Son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş mı çıktı?

Son dakika haberler… Azerbaycan Ermenistan sınırında yaşanan hareketlilikle beraber Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları ile bir saldırı girişiminin yaşandığını ve Ermeni ordusunun kayıplar vererek geri çekildiği bildirildi. Peki, Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş mı çıktı? İşte gelen son dakika haberine ilişkin detaylar…

AZERBAYCAN ERMENİSTAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı. Ülkedeki Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği ifade edildi…