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haberi: Başkan Erdoğan için bu sözlerle talimat verdi! İşte 'da konuşulanlar...

haberi: Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı dün Başkan 'ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantıda gündem maddeleri tek tek ele alınırken, en geniş kısım 'ya ayrıldı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sürecindeki kararlı duruşu nedeniyle kurmayları Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken, Erdoğan Ayasofya ile ilgili önemli bir talimat verdi. İşte toplantısında konuşulanlar...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:41 Son Güncelleme: 14.7.2020 10:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ayasofya için bu sözlerle talimat verdi! İşte AK Parti MKYK'da konuşulanlar...
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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ayasofya için bu sözlerle talimat verdi! İşte AK Parti MKYK'da konuşulanlar...
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