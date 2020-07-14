Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ayasofya için bu sözlerle talimat verdi! İşte AK Parti MKYK'da konuşulanlar...

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantıda gündem maddeleri tek tek ele alınırken, en geniş kısım Ayasofya'ya ayrıldı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sürecindeki kararlı duruşu nedeniyle kurmayları Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken, Erdoğan Ayasofya ile ilgili önemli bir talimat verdi. İşte AK Parti MKYK toplantısında konuşulanlar...
Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:41Son Güncelleme: 14.7.2020 10:00ABONE OL