Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık değerlendirme için Kabine'yi topluyor. Kritik toplantı saat 15.00'te başlayacak. Kritik toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi2nin geride kalan 2 yılı da ayrıntıları ile ele alınacak. Bazı bakanlar toplantıda sunum yapacak. Başkan Erdoğan'ın 2 yılda yapılan icraatları Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında genel hatları ile açıklayacağı belirtiliyor.