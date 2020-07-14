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Son dakika haberi: 'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler 'nda...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı 'ın başkanlık edeceği kritik saat 15.00'te başlayacak. Kabine, Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası dünyadan gelen tepkileri, Libya, ve Suriye'deki son durumu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı ile koronavirüs salgınında gelinen son noktayı ele alacak. Kabine Toplantısı'nda 'nda kısıtlama olup olmayacağının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 13:53 Son Güncelleme: 14.7.2020 14:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

Başkan , haftalık değerlendirme için Kabine'yi topluyor. Kritik toplantı saat 15.00'te başlayacak. Kritik toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi2nin geride kalan 2 yılı da ayrıntıları ile ele alınacak. Bazı bakanlar toplantıda sunum yapacak. Başkan Erdoğan'ın 2 yılda yapılan icraatları sonrası canlı yayında genel hatları ile açıklayacağı belirtiliyor.

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

KRİTİK TOPLANTI SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

2'nci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üm hatları ile ele alınacağı toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Başkan Erdoğan'ın gündeme dair yapacağı çok önemli açıklamalar merakla bekleniyor.

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

AYASOFYA KARARININ YANKILARI DEĞERLENDİRİLECEK

1934 yılında dönemin Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile camii statüsünü kaybederek müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay'ın hükmü ortadan kaldırması sonrası yeniden ibadete açıldı. İmam atamasının yapıldığı Ayasofya'nın giriş ücreti de kaldırıldı. Ayasofya namaz vakitleri dışında eskisi gibi ziyarete açık olacak. Kararın ardından birçok ülkeden art arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ülkelerin açıklamalarını ve yaklaşımlarını toplantıda detaylı bir şekilde ele alacak.

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

LİBYA, DOĞU AKDENİZ VE SURİYE MASADA

Türkiye'nin kararlı duruş sergilediği Libya, ve Suriye'de yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTAYI BAKAN KOCA SUNUM İLE ANLATACAK

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomileri, sağlık sistemlerini, sosyal hayatı tarumar eden koronavirüs salgınına karşı başarı ile mücadele eden Türkiye,1 Haziran'da yeni normal olarka tanımlanan döneme girmişti. Yeni normal ile birlikte vaka sayıları beklenen oranda dalgalanmalar gösterdi. Uzun süredir 1000'in altına düşmeyen vakalar ve koronavirüste gelinen son nokta masaya yatırılacak. Bakan Koca bir sunum gerçekleştirecek.

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE KURBAN BAYRAMI NASIL OLACAK? KISITLAMA GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, kapsamlı bir kısıtlamanın Bilim Kurulu'nun gündemine gelmediğini söyledi. Sözlerini sürdüren Koca, bölgesel kısıtlamaların vaka sayılarına ilintili olarak gerçekleşebileceğini belirtti. Koca'nın açıklamaları sonrası ''nda ksııtlama olacak mı?' sorusunu getirdi. sonrası bu konuya dair daha net bilgiler paylaşılması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
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