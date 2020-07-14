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: 'da kurban hazırlığı başladı! Çadırlar havadan böyle görüntülendi...

haberi: Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek öncesi, kurban pazarları kurulmaya başlandı. Yenibosna Çobançeşme'de bulunan kurban pazarında süren hazırlıklar, havadan da görüntülendi. Salgın nedeniyle pazarlarda alınacak önlemleri anlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Şu anda da hazırlıklar yapılıyor. Koronavirüs ile ilgili olarak bu sene hayvan pazarlarında bir takım önlemler alındı. İçinde bulunduğumuz pazarda hazırlıklar başlamış vaziyette. Bu yıl çadırlar arasındaki mesafe, minimum 2 metre olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:13 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:22 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da kurban hazırlığı başladı! Çadırlar havadan böyle görüntülendi...
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Son dakika: İstanbul'da kurban hazırlığı başladı! Çadırlar havadan böyle görüntülendi...
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