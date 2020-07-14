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: 'deki sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2'ye yükseldi...

haberi: 'nin Çayeli ilçesindeki sel felaketinden bir acı haber daha geldi. Yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde de aranan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşılmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 07:47 Son Güncelleme: 14.7.2020 07:56 ABONE OL
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2'ye yükseldi...

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlatmış, ekipler Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkarmıştı.

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Son dakika: Rize'deki sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2'ye yükseldi...
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