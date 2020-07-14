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: 'deki sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı 'dan bölgede flaş açıklamalar...

haberi: İçişleri Bakanı Soylu 'deki sel felaketinin ardından bölgede açıklamalarda bulundu. Soylu, "Ulaşıma kapalı 6 köyümüz var. Bazı mahalle ve beldeleri var. Hasar tespiti konusunda da, diğer konularda da Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Elimizden geleni Devlet olarak ortaya koyacağız. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Buradaki hasarları onaracağız. " dedi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:11 Son Güncelleme: 14.7.2020 10:18 ABONE OL
Son dakika: Rize'deki sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bölgede flaş açıklamalar...

Rize'deki sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jet talimatı ile bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durum değerlendirmesinde bulundu. Basın mensupları aracılığı ile kamuoyunu bilgilendiren Soylu, Başkan Erdoğan'ın talimat verdiğini ve hasarların giderileceğini açıkladı. Soylu, metrekareye 263-264 kilogram civarında yağış düştüğünü ifade etti. Soylu, ulaşılamayan 6 köy olduğunu da açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:

263-264 kilogram yağış düştü. Hasar tespit çalışmaları başladı. Akşamdan beri tüm ekipler çalışıyorlar. Ulaşıma kapalı 6 köyümüz var. Bazı mahalle ve beldeleri var. Hasar tespiti konusunda da, diğer konularda da Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Elimizden geleni Devlet olarak ortaya koyacağız. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Buradaki hasarları onaracağız.

Öğleden sonraki yağış tahmini ile ilgili harekete geçtik. Tahliyelerimiz var. Zorluk çektiğimiz konu, yağış olacak ama nerede daha yoğun olacak. Gerekli tedbirleri alıyoruz.

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Son dakika: Rize'deki sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bölgede flaş açıklamalar...
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