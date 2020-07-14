Son dakika: Yerli veri depolama ve aktarım sistemi geliyor! Google Claud ve WeTransfer'e alternatif olacak...

SIFIR KARBON EMİSYONU

Birçok ülke 2030-2050 yılları arasında ulaşım sektörünün karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefliyor. Bizim de son yıllarda yaptığımız yatırımların temelinde de zaten bu amaç yatıyor. Özellikle taşımacılık altyapısını emisyon düzeyi düşük olan demir yollarına kaydırmaya çalışmamız ve hızlı tren ile yüksek hızlı tren altyapısına önem vermemiz de bu amaçladır. Şu anda 1,213 kilometre olan YHT hattı uzunluğunu da bu doğrultu da 2023 yılında 3 bin 102 kilometreye çıkartacağız. Sadece bu yatırımın etkisi ise taşımacılıkta havaya salınan karbon miktarının 12 milyon ton daha az alması demek. Çevresel etkiler karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde ayrıca yeni nesil yöntemler ile karbon emisyonunu azaltmayı planlıyoruz. Elektrikli raylı sistemler, yeni nesil yakıt politikaları, şehir içi yürüme ve bisiklet kullanımının artırılması da planlamalarımız arasında yer alıyor.