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Suriye sınırında teslim olan /'lı terörist tutuklandı

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan /'lı terörist tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 20:21 ABONE OL
Suriye sınırında teslim olan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9 Temmuz'da Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan "Hevler" kod adlı terörist M.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Hevler" kod adlı terörist M.İ'nin Nusaybin ilçesinde yaşayan ailesiyle temasa geçmiş, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydı bulunan teröristin, ikna edilerek Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olması sağlanmıştı.

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Suriye sınırında teslim olan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
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