FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olan Ankara'nın Kazan ilçesindeki Akıncı Hava Üssü'nde 9 şehit verildi. O gece darbecilere direnen ilçe halkı büyük bir kahramanlık gösterdiği için daha sonra ilçeye Kahraman unvanı verildi. O kahramanlardan biri de 450 nüfuslu Bitik köyünün muhtarı Hicabi Bitik'ti. Bitik, o gece darbecilere direnmek için sokağa çıktı.Akıncı Üssü'ne geldiklerinde askerlerin toplanan kalabalığa ateş ettiğine şahit oldu. Aklına, samanları yakıp, pisti duman altında bırakarak, uçakların iniş ve kalkışını engellemek geldi. 4 römork saman balyasını ve kamyon lastiklerini üssün yakınına getiren Bitik, rüzgâra göre ayarlayıp ateşe verdi. Yoğun duman üssü kapladı. Bitik o gece yaşananları SABAH'a anlattı: "Söz konusu olan vatandı, istikbali, hürriyetimizdi. 4 yıl değil 40 yıl da geçse bu millet o gece yaşanan kahramanlığı da ihaneti de unutmayacak. Hainlere, tankların, tüfeklerin değil milletin iradesinin her şeyden önce geldiğini gösterdik. Milletimiz, içeride ve dışardaki vatan hainlerine geçit vermedi. Vatanseverler kazandı, hainler kaybetti. O gece ülkenin başında Erdoğan olmasaydı, bayrak inmiş, ezan susmuştu."