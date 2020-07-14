Vezneciler saldırısına rekor hapis cezası

Bölücü terör örgütü PKK tarafından İstanbul Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da gerçekleştirilen 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 22 sanıklı davada, 2 sanık 13 kez, 1 sanık ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu 3 sanığa ayrıca saldırıda yaralanan 44 kişiyi yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından 893'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 8 sanığı benzer suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 366 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan sanıklar terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da bulunduğu 11 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verildi. AA