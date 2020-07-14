Yakaladıklarınızı gözaltına alın

BAŞSAVCIMIZ Hadi Bey sonradan beni aradı. Kendisinin Yunanistan'da olduğunu, bütün vekil arkadaşların adliyeye gitmesini söyledi. Mehmet Akif Ekinci, ben ve İsmail Uçar süreci telefonla dışardan takip ettikten sonra ben ve İsmail Bey Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek gözaltı kararlarını yazılı hale getirerek kolluğa gönderdik ve sabaha kadar süreci burada takip ettik. Sabahleyin de direk adliyeye geçerek adli işlemlere burada devam ettik. Kahraman milletimizin desteğiyle FETÖ'nün gücü kırılmaya başladı. İlerleyen günlerde de darbecilere karşı peş peşe açılan soruşturmaları yürüttük.