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'nda ziyaretler başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin dördüncü yılında vatandaşlar, 'na ziyarete başladı. Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Şehitlik Makamı'na geldi. Polis ekiplerince makam içerisinde ve etrafında dedektör köpekleri ile arama yapılması ve üst taramasının ardından ziyaretçiler, şehitlik makamının bulunduğu alana alındı. Ziyaretçiler, 250 şehidin isminin yazıldığı makamda dualar etti.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 11:39 Son Güncelleme: 15.7.2020 11:43 ABONE OL
15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

ŞEHİTLER İÇİN 38 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, şehitlerin aziz hatırası için gece 24.00'te Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından yürüyerek 'na 51 bin adım atarak ulaştı.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

38 kilometre yürüyerek 8 saat 16 dakikada makama vardığını belirten Gümüş, burada yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü bundan 4 yıl önce içimize girerek, kendisini gizleyerek, bizi kendi silahımızla, tankımızla, uçağımızla vurmaya, bölmeye, parçalamaya çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Ama beceremediler. Türk Halkının aklını ölçemediler. Çünkü Türk halkı zekidir, çalışkandır." dedi.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Çanakkale Savaşlarında Tokat Onbeşlilerinin, İngiliz askerlerine boğazı geçirmediğini hatırlatan Gümüş, "15 Temmuz'da şu anki Türk Gençliği, İstanbul Boğazını Fetullahçı Terör Örgütüne geçirmedi.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Şu an onlar, dört duvar arasında. Bizim ise hür bayrağımız dalgalanıyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Çünkü bu örgüt çok tehlikeli bir örgüt. Allah tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifa versin." diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı

Saffet Gümüş ve yanında bulunan dernek üyeleri makama geçerek şehitlere dua etti.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı
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15 Temmuz Şehitler Makamı'nda ziyaretler başladı
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