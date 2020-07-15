MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:15 Temmuz 2016 gecesi uzun asırlar boyunca milli hafızalardan çıkmayacak vahim hadiselere, vahşet dolu teşebbüs ve tertiplere sahne olmuştur. Fetullahçı Terör Örgütü, zalimlerin tetikçiliğini üstlenip cani ve hain yüzünü hayâsız ve hunhar şekilde göstermiştir. 15 Temmuz darbe ve istila teşebbüsü Gezi Parkı kalkışmasının bir devamı, 6-8 Ekim olaylarının bir etabı, bazı il ve ilçelerimizde yaşanan barikat ve hendek terörünün menfur ayağıdır. Her şeyden önce terörist darbe kalkışmasıdır.Melanet Gülen çetesi 15 Temmuz'da Türk milletine silah çekmiş, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır. Darbe kisveli işgal girişimine direnen büyük Türk milleti 15 Temmuz'da destan destan büyümüş, bağımsızlık onuruna, bekasına ve kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürmemiştir. Darbecilerin gasp ettiği tanklar altında ezilseler de teslim olmayan, korsan savaş uçaklarının sortileri ve sonik patlamalarına boyun eğmeyen, helikopterlerden açılan ateşlere hedef olsa da korkmayan, meydanlarda, yollarda, köprülerde direne direne devleşen aziz millet evlatlarıyla ne kadar övünsek azdır. 15 Temmuz'da ihanet imanı yenememiştir. Türk milleti vatanında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez namus ve haysiyet müdafaası yapmıştır.Hiçbir milli meselede adam gibi duramayan, dik duruş gösteremeyen Kılıçdaroğlu tutsaktır, sarsaktır. FETÖ'ye, PKK'ya bakışı da tamamıyla köksüzlüğün alametidir. 15 Temmuz'a kontrollü darbe ya da tiyatro demek işbirlikçiliktir, ihanet ortakçılığıdır. ANKARA