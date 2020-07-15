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'un 4. yıl dönümünde 83 milyon demokrasi nöbetinde...

Bugün, 'nün 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanın 4. yıl dönümü. 83 milyon yine meydanlarda demokrasi nöbetine çıktı. İşte tüm Türkiye'de kaydedilen seçme 15 Temmuz kareleri...

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Giriş Tarihi: 15.7.2020 22:27 ABONE OL

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanın 4. yıl dönümünde 83 milyon yine meydanlarda demokrasi nöbetine çıktı. İşte Türkiye'den 15 Temmuz demokrasi nöbetinden kareler...

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15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde 83 milyon demokrasi nöbetinde...
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