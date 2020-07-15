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251 şehit için 251 hatim indirildi

darbe girişiminin 4'üncü yılında o gece hayatını kaybeden 251 şehit için 251 hatim okundu. Okunan hatimlerin duası, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından yapıldı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 22:47 Son Güncelleme: 15.7.2020 22:48 ABONE OL
251 şehit için 251 hatim indirildi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Müftülüğü tarafından dün başlatılan "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı" bugün sona erdi. Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde, ilk olarak Eyüpsultan Topçular Camii Müezzini Hüseyin Demirci'nin başlattığı Kur'an-ı Kerim hatim tilaveti, 30 hafızın katılımıyla bugün sabaha kadar sürdü. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda önce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Ardından okunan hatimlerin duası, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren anıtı ziyarete gelen vatandaşlar buradaki tilaveti ve duaya da katıldı.
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251 şehit için 251 hatim indirildi
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