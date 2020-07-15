ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

"15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' mesajlarının yanı sıra 15 Temmuz'a ilişkin görseller taşıyan ilan araçları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve FETÖ'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı.