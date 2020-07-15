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'de , ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu gerçeklerini göstermek için dolaştı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 18:13 Son Güncelleme: 15.7.2020 18:22 ABONE OL
ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kalkıştığı başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı | Video

ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla hain darbe girişimine dikkat çekildi.

ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

", Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' mesajlarının yanı sıra 15 Temmuz'a ilişkin görseller taşıyan ilan araçları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve 'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı.

ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

"Terörist 'yü durdurun" yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçuş yaptı.

ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı
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ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı
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