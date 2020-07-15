Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, Ankara Beştepe Millet Camii'nde gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu ilahiler seslendirdi. Gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Ali Erbaş, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Başkan Erbaş, duasında "15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle" ifadelerini kullandı.