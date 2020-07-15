Ayasofya kararı 15 Temmuz’un tacı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde FETÖ'cü hainlerin Türk milletinin geleceğini karartma girişimine karşı mücadele eden ve gaçi olanlardan biride doktor Celal Almaz'dı. SABAH'a konuşan Almaz şunları söyledi: "Ayasofya'nın açılması 15 Temmuz'da verilen mücadelenin tacı oldu. Biz iyi ki böyle bir liderin çağrısıyla sokaklara çıkmışız, ona sahip çıkmışız. Ayasofya cami olunca, o gün verdiğim karardan bir kere daha memnun oldum. Kendimle guru duydum. Ben böyle bir liderin arkasında nasıl olmayayım? Türkiye, 2023 hedeflerine Erdoğan'la ulaşacak. Emperyal güçlerin "Türkler palazlandıkça kırpın, kurudukça sulayın" teorisinin artık yaşamadığını görüyorum. Artık dış güçlere karşı koyabilen, kendi iradesini beyan edebilen bir Türkiye olduğunu görüyorum. Türkiye, çok güzel bir memleket, bu döneminde yaşamak da ayrıca bir mukaddesliktir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını dünya gözüyle görmek, emperyalistlere posta koyabilmek gurur verici." 15 Temmuz gazisi ve İstiklal Derneği Başkanı Ahmet Çaykara ise şunları söyledi: "O gece bizim kaderimizle Cumhurbaşkanımızın kaderi aynı yerdeydi. 15 Temmuz gibi büyük bir mücadelenin farklı mecralara çekilmesi, farklı boyutlarda değerlendirilmesi uygun değil. Ayasofya'nın mahzunluğunu giderme kararını neşe ve gururla yad ettik. Cumhurbaşkanımızın devlet aklı olarak bu kararı bu zamanda vermesinin özel bir anlamı olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz, milletin iradesinin tescillendiği gündür. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye kendi kararlarını kendisi veriyor. Ayasofya kararından sonra neden Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürüdüğümüzü hala anlamadınız mı? Erdoğan'a bu milletinin sevgisinin sebebi işte bu. Gereken kararları alabilecek irade göstermesi."15 Temmuz gecesi Volkan Pilavcı, kardeşi Erkan, yeğeni Elif ve amcasının oğlu Hacı Pilavcı, ellerindeki Türk bayraklarıyla darbecilere karşı durmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Külliye'ye vardıklarında helikopterden açılan ateş sonucu Volkan Pilavcı şehit, kardeşi, yeğeni ve amcasının oğlu gazi oldu. Şehit ve gazi annesi Neziha Pilavcı, o karanlık geceyi şöyle anlattı: "Oğlum, kızımın kucağında şehit olmuş. Hem gururu var hem de acısı var. Üzüntüden kanser oldum. Şehit anası olmanın gururu olmasa bu acıya dayanamazdım." Gazi Erkan Pilavcı ise, "Külliyenin orda abim geri dönenleri 'Gitmeyin' diye azarlıyordu. Abim 'Sakın korkma, bunlar gerçekten Türk askeriyse bize ateş etmezler. Türk bayrağını öne çek' dedi. Biz ilerledikçe ateş etmeye başladılar. Sağ akciğerimden vuruldum. Bizler, bu ülkenin Ebabil kuşlarıyız" dedi. AA