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‘Babam bir kahraman’

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
‘Babam bir kahraman’
Türkiye'nin kana bulandığı gecede büyük bir mücadele ortaya koyarak hayatını kaybeden 251 şehitten geriye 378 yetim çocuk kaldı. FETÖ, 13 çocuğun annesini, 365'inin de babasını hayattan kopardı. O yetimlerden ikisi de 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın çocukları. 12 yaşındaki Ceylin, 8 yaşındayken babasının yokluğuyla mücadele etmeye başlarken, 4 yaşındaki Kerem Cüneyt hiç hatırlamıyor. Bursa'nın eşi Emine Yıldırım Bursa şöyle konuştu: "Çocuklar için çok zor. Kanatları kırık. Onların tesellisi, 'Benim babam kahraman.' Kızım oyuncak ayısına babasının parfümünü sıkıp, ona sarılarak uyuyor" dedi.
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‘Babam bir kahraman’
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