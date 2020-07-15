‘Babam bir kahraman’

Türkiye'nin kana bulandığı gecede büyük bir mücadele ortaya koyarak hayatını kaybeden 251 şehitten geriye 378 yetim çocuk kaldı. FETÖ, 13 çocuğun annesini, 365'inin de babasını hayattan kopardı. O yetimlerden ikisi de 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın çocukları. 12 yaşındaki Ceylin, 8 yaşındayken babasının yokluğuyla mücadele etmeye başlarken, 4 yaşındaki Kerem Cüneyt hiç hatırlamıyor. Bursa'nın eşi Emine Yıldırım Bursa şöyle konuştu: "Çocuklar için çok zor. Kanatları kırık. Onların tesellisi, 'Benim babam kahraman.' Kızım oyuncak ayısına babasının parfümünü sıkıp, ona sarılarak uyuyor" dedi.