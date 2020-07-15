Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Başkan , 2015 yılında 'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru 'ın annesiyle görüşerek başsağlığı diledi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 14:25 Son Güncelleme: 15.7.2020 14:26 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri, 5 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan'ın ailesini ziyaret etti. Heyet, Çağdaş Arslan'ın geçen ay vefat eden babası Adnan Arslan için de taziye mesajlarını iletti. Ziyarette Başkan Alan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından şehit annesi Sibel Arslan ile telefonda konuştu. Sibel Arslan'a başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah cennetinde sizleri, yavrularınızla buluştursun" dedi. Anne Sibel Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA