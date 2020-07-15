Darbecileri milletimizle bitirdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümüne değinen Başkan Erdoğan, şu mesajları verdi:Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü. FETÖ mensuplarına kahramanca karşı gelen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz tarihinin en büyük imtihanlarından birini alnının akıyla vermeyi başardı. Dünyada örneği olmayan bir şekilde, uçağa, helikoptere, tanka silaha sadece ve sadece kalbindeki imandan aldığı güçle karşı koyan milletimiz gün ağarmadan darbecileri hüsrana uğratmıştır. Türkiye'de devletin sahibinin milletimiz olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gördük.Tankların koruması altında belediye başkanının evine giden bir anamuhalefet başkanı vardı. Orada kahvesini yudumlarken Atatürk Havalimanı'nda ne olduğunu seyreden bir anamuhalefet başkanı... Kendisine 'bu tankların arasından nasıl gittiniz' diye sorulduğunda 'haberim olsa ben de gelirdim' diyecek kadar maalesef seviye kaybı olan bir anamuhalefet lideri.Biz milletimizle beraber yürüdük, o gece darbeyi ve darbecileri bitirdik. Siyasi hayatımız boyunca attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini gözetmemizin isabeti 15 Temmuz'da bir kez daha teyit oldu.Yarın (bugün) Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin önündeki şehitler anıtında ve darbecilerin hedef aldığı Meclisimizde düzenlenecek anma toplantılarına katılacağız.Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır. Yeter ki milletçe sahip çıkalım. Türkiye küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamakla alabilecek konumundadır.Özel sektörün işine sahip çıkmasını takdirle izliyoruz. Ekonomide açıklanan her veri, kayıpları telafinin ötesinde bir kıpırdanışı haber veriyor. Turizmin de en kısa sürede beklediği çıtayı yakalayacağına inanıyorum.: Salgında zirveyi geride bıraktık. Halen süren kimi kısıtlamaları bu çerçevede ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz. Salgın döneminde hastalığın bizi yenmesine izin vermedik.Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum. Harap halde bir ana kubbe olarak teslim alınan Ayasofya bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür. Fetihten önceki haliyle tasavvur etmekte ısrar etmenin ardında gaflet yoksa başka şeyler aramak gerekir. Fethin sorgulanışının bir adım gerisi Söğüt, onun bir adım gerisi Malazgirt, İznik'tir. Bu milletin tarihine, kültürüne doğrudan saldırmaya çalışanlar sinsice kendilerine yol bulmaya çalışıyorlar.Ayasofya'yı 1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı düzeltiyoruz. Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız.Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum.Artık bu bölgede Türkiye'nin içinde yer almadığı, muvafakat vermediği veya destek sağlamadığı hiçbir projenin yürüme şansı olmadığının kabul edildiğini umuyoruz.