Eski Meclis Başkanlarından "15 Temmuz" paylaşımları

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 15 Temmuz'un karanlık gecesinde hürriyet için hayatını seve seve vermiş bütün şehitleri rahmetle, kanı ile istikbale can veren gazileri ise minnetle andığını belirtti.

Yüce Allah'ın Türkiye'yi ve milleti böylesi hain teşebbüslerden ebediyen koruması temennisinde bulunan Arınç, "15 Temmuz destanı, aziz milletimizin liderine bağlılığının, demokrasiye inancının ve millet iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığının eşsiz bir örneğidir. İstiklali ve istikbali için ölümü her zaman kucak açarak karşılayan büyük milletimizin 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında yazdığı destan asırlar boyu unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da "15 Temmuz 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturunu esas alan aziz milletimizin, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, vatansever askerlerimiz, polisimiz ve yargı mensuplarımızla birlikte alçak FETÖ'ye karşı gerçekleştirdiği şanlı direnişin destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da 15 Temmuz'un İstiklal Harbi'nde olduğu gibi, milletin milli mücadele ruhundan bir şey kaybetmediğinin yedi düvele gösterildiği, Allah'ın kalplerine cesaret verdiği, korkuyu unutturduğu bir milletin tankın namlusunda cenneti gördüğü gün olduğunu vurguladı.