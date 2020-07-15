FETÖ'nün ABD'deki okulunda 'cinsel saldırı' skandalı! Susturmak için servet ödediler...

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözleşmeli okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Arts and Science Charter School)'nda bir skandal daha patlak verdi.

Okul Müdürü Danny Necimo (Doğan Necimoğlu)'nun ilk olarak 2019 yılının Şubat ayında okulda resepsiyon görevlisi olarak çalışan J.R. adlı bir kadın tarafından sözlü ve fiziki 'cinsel taciz' suçlamasıyla haberlere konu olmuş, bunun üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

2019 yılının Mayıs ayında ise FETÖ okulunda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmış B.B., eski okul müdürü Danny Necimo hakkında kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. B.B., Necimo tarafından defalarca cinsel tacize uğradığı ifade etmişti.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇME KARŞILIĞI 450 BİN DOLAR

'Cinsel taciz' olayıyla ilgili görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Paterson Times'ın New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberinde, okulda çalışan şikayetçi kadın J.R'nin ile FETÖ okulu ile 16 Mayıs günü 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ifade edildi. Bu dev miktarın FETÖ okulunun bütçesinden 3 ayrı çek olarak ödendiği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Danny Necimo, Paterson'daki FETÖ okulunda 1 Ağustos 2015'te yıllık 91 bin dolar maaşla okul müdürü olarak işe başladı. Yine aynı okulda çalışan Semra Necimoğlu ile evli olduğu biliniyor…