Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S. tutuklandı

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S.'nin tutuklandığı bildirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dini değerleri aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği gerekçesiyle M.C.S. hakkında gözaltı kararı verildi. M.S.C.; soruşturma kapsamında İstanbul Fatih ilçesinde dün gözaltına alındı.

M.S.C.; tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, M.S.C.'nin tutuklanmasına karar verdi.