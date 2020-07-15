Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S. tutuklandı

Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S. tutuklandı

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S.’nin tutuklandığı bildirildi.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 16.7.2020 00:40 Son Güncelleme: 16.7.2020 00:40 ABONE OL
Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S. tutuklandı

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S.'nin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dini değerleri aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği gerekçesiyle M.C.S. hakkında gözaltı kararı verildi. M.S.C.; soruşturma kapsamında İstanbul Fatih ilçesinde dün gözaltına alındı.
M.S.C.; tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, M.S.C.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Hz. Muhammed'e çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği hakkında suç duyurusu

Türkiye İzcilik Federasyonundan LGBT sapkınlığına tepki: Kimliklerini cinsel arzuları üzerinden tanımlayan bu harekete karşıyız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S. tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA