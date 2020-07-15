Mandıra cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

Eyüpsultan'da çalıştığı mandırada iş arkadaşının telefonunda annesinin fotoğrafını gören genç, uyuşturucu madde içerek arkadaşını av tüfeğiyle kalbinden vurdu. Olay, 14 Mayıs günü Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan bir mandırada yaşandı. Türkmenistan uyruklu 33 yaşındaki Raşit A. Mandırada hayvan bakımında gündelikçi olarak çalışıyordu. 30 yaşındaki Özgür Y. İse aynı mandırada ara sıra işçiye ihtiyaç olduğu zaman dilimlerinde çalışıyordu. Raşit A., yeni bir telefon aldı. Telefonu Özgür Y.'ye gösteren genç adam, telefonu kullanabilmek için yardım istedi. Özgür, genç adama telefonun özelliklerini gösterdiği sırada kendi annesine ait telefon numarasını ve fotoğrafını gördü.

ORMANDA SAKLANDI

Raşit, numaranın genç adamın annesine ait olduğunu söyleyerek, güldü. Bunun üzerine Raşit'e kin beslemeye başlayan Özgür, bir plan yaptı. Akşam saatlerinde uyuşturucu madde içerek Raşit a.'nın uyuduğu bir zamanda arkadaşına bir el ateş eti. Ardından kalbine isabet ettiği av tüfeğiyle bir el ateş daha eden genç adam, mandıradan kaçtı. Raşit, olay yerinde hayatını kaybederken Özgür, ormana giderek saklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri yaptığı çalışmada ormanda Özgür'ün silahı ve eşyalarını buldu. Ormanda gözaltına alınan Özgür Y., yaşanan olayı doğrulayarak, suçunu ikrar edince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Özgür Y. Hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan iddianame düzenledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Özgür Y., Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.