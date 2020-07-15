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Meclis'te "demokrasi nöbeti" başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların 15 Temmuz Demokrasi ve etkinlikleri kapsamındaki "demokrasi nöbeti" başladı.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 23:15 Son Güncelleme: 15.7.2020 23:20 ABONE OL
Meclis'te demokrasi nöbeti başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcular darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanan yerlerini gezdi.

Sporcular daha sonra TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde "demokrasi nöbetini" başlattı. Sporcuların üzerlerine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydiği görüldü.

Sporcular, sabah namazına kadar sürecek "demokrasi nöbeti" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporcuların maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması dikkati çekti.

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Meclis'te "demokrasi nöbeti" başladı
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